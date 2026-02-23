Referendum esposto all’Agcom dell’opposizione | In Rai presenza eccessiva del governo

I parlamentari di opposizione hanno presentato un esposto all’Agcom, accusando la Rai di mostrare una presenza eccessiva del governo nei programmi televisivi. La loro denuncia nasce dal sospetto che le trasmissioni favoriscano le posizioni dell’esecutivo, soprattutto in vista del referendum sulla giustizia previsto per fine marzo. Nei giorni scorsi, alcuni programmi sono stati accusati di trasmettere messaggi che potrebbero influenzare l’opinione pubblica. La discussione sulla parità di informazioni resta aperta.

In vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, i parlamentari Pd, M5S e Avs in Commissione di Vigilanza Rai hanno emesso una nota in cui confermano di aver inviato un esposto all’Agcom sull’eccessiva presenza del governo nei palinsesti Rai. “I dati dell’ Osservatorio di Pavia certificano nella settimana di indizione dei comizi elettorali un tempo complessivo della presenza del Governo nell’informazione Rai che va dal 35 al 50%. Un dato abnorme e inaccettabile “. Così in una nota i parlamentari Pd, M5S e Avs in Commissione di Vigilanza Rai. “A ciò si aggiunge – sottolineano – una programmazione, in tutti i tipi di trasmissione, che, tra processi ai processi, valutazioni generalizzate di sentenze, analisi superficiali di fatti di cronaca, anche risalenti, contribuisce a creare quella narrazione contro la magistratura, capitanata dalla Presidente del Consiglio, che appare sempre più funzionale a sostituire i deboli argomenti dei sostenitori del SI. 🔗 Leggi su Lapresse.it

