Referendum | domani il Maie comunica scelta su voto 22-23 marzo

Il Maie ha deciso di comunicare la propria posizione sul referendum di marzo, a causa delle numerose richieste da parte degli elettori italiani all'estero. Domani, alle 12, in piazza Fontanella Borghese a Roma, il partito annuncerà ufficialmente quale orientamento adotterà nella consultazione popolare. La scelta influenzerà le decisioni di molti italiani che vivono all’estero e attendono con attenzione questa dichiarazione. La conferenza stampa si svolge in un momento di grande attesa per la comunità.

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Domani a Roma, alle ore 12, nel corso di una conferenza stampa che si terrà in piazza Fontanella Borghese, 84, il Maie comunicherà la sua scelta di voto, che proporrà agli elettori italiani all'estero, sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Saranno presenti il presidente del Maie Ricardo Merlo, il senatore Mario Alejandro Borghese e il deputato Franco Tirelli. Si legge in una nota del Maie. "Mai più casi simili". Nasce la Fondazione in onore di Domenico GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Referendum 22 e 23 Marzo, impatto ed equilibrio del voto su Stato e GiustiziaGli italiani sono chiamati alle urne il 22 e 23 marzo per il referendum sulla riforma della Giustizia.

Referendum del 22 e 23 marzo: voto a domicilio e voto assistitoNei prossimi 22 e 23 marzo si vota per il referendum.

Referendum, il governo ignora 350mila firme: voto fissato il 22 e 23 marzo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Referendum, riflessioni tecniche per un voto consapevole; L’insolita partecipazione di Mattarella al Consiglio superiore della magistratura; L’errore di sostenere il Sì, lettera aperta a Di Pietro; Lamezia, avvocato Albace: Mai aderito ad appelli su Referendum giustizia.

Conerobus, aria pesante. Domani il referendum. I sindacati sono spaccatiLa crisi di Conerobus non conosce tregua e dopo i temi finanziari, di governance e di riorganizzazione del servizio ci si mettono di mezzo anche le divisioni sindacali e tra lavoratori. Sarà infatti ... ilrestodelcarlino.it

Referendum Giustizia, le ragioni del sì' spiegate dall'avv. Mari: Giusto processo e terzietà del giudiceTra i relatori, oltre all'avvocato Massimiliano Mari, moderatore degli interventi, il dott. Daniele Colucci, consigliere della Corte di Appello di Napoli, l’avv. Alberto Del Noce, presidente ... foggiatoday.it

Sondaggio referendum giustizia, la rivelazione di Luca Telese: "So che domani uscirà un sondaggio che dà 4 punti di distacco" - facebook.com facebook

Sondaggio referendum giustizia, la rivelazione di @lucatelese: "So che domani uscirà un sondaggio che dà 4 punti di distacco". #inonda x.com