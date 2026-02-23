Referendum costituzionale 2026 a Palazzo Zanca il sorteggio pubblico degli scrutatori

Il sorteggio pubblico degli scrutatori a Palazzo Zanca nasce dalla necessità di preparare i seggi per il referendum costituzionale del 2026. La scelta di coinvolgere i cittadini si è resa urgente dopo aver ricevuto le liste di candidati e aver definito le procedure di selezione. La cerimonia ha attirato numerosi residenti interessati a partecipare come scrutatori. L’evento segna l’inizio ufficiale delle operazioni organizzative in vista della consultazione.

.Si avvicina l’appuntamento con il referendum costituzionale del 2026 e a Messina prende avvio l’iter organizzativo per la composizione dei seggi elettorali. Mercoledì 25 febbraio, alle ore 10, nella sala Ovale “Antonino Caponnetto” di Palazzo Zanca, si riunirà infatti la Commissione Elettorale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Referendum costituzionale sulla giustizia, il Comune di Modena cerca scrutatoriGli elettori di Modena interessati a fare gli scrutatori per il referendum sulla giustizia di marzo possono già inviare la loro candidatura.

07-02-2026 - Verso il referendum costituzionale sulla giustizia - Le ragioni del No

Referendum sulla Giustizia 2026, guida ai quesiti e cosa cambia col Sì o col NoIl 22 e il 23 marzo gli italiani sono chiamati a confermare o respingere la riforma costituzionale proposta dal governo. Dalla separazione delle carriere dei magistrati ai due Csm e al sorteggio: ... quifinanza.it

Referendum giustizia 2026: cosa si vota davvero il 22 e 23 marzo e perché il Paese è divisoTra il 22 e il 23 marzo 2026 gli italiani torneranno in cabina elettorale. Stavolta sulla scheda non ci saranno partiti o coalizioni, ma una sola domanda: confermare oppure no la riforma della giustiz ... alphabetcity.it

