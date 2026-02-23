Referendum | a Canossa l’incontro con Delmastro

L’onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia, partecipa a un incontro pubblico a Canossa per discutere di riforme giudiziarie. La sua presenza deriva dalla richiesta di approfondire i temi legati alla giustizia e alle recenti proposte di cambiamento. L’evento si svolge oggi alle 11 nel teatro comunale di piazza Matilde di Canossa. La discussione si focalizza sulle sfide del sistema giudiziario italiano e sulle possibili soluzioni.

Sarà l’onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia, l’ospite dell’incontro pubblico "Il coraggio di cambiare la giustizia", in programma oggi alle ore 11 al teatro comunale in piazza Matilde di Canossa, a Ciano. L’iniziativa si inserisce nel percorso di approfondimento in vista del Referendum del 22 e 23 marzo sulla Riforma della Giustizia. Il Referendum rappresenta un passaggio politico rilevante, destinato a incidere sull’assetto e sul funzionamento della magistratura. Il confronto pubblico assume dunque un valore particolare, anche per la possibilità di ascoltare direttamente un esponente del Governo coinvolto nel percorso di riforma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

