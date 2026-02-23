Referendum 22-23 marzo il sindaco Lo Russo voterà no | La giustizia non è un' arma politica

Il sindaco Lo Russo ha deciso di votare no al referendum del 22-23 marzo, sostenendo che la giustizia non dovrebbe essere usata come strumento politico. La sua scelta deriva dalla preoccupazione che la riforma possa influenzare l’indipendenza del sistema giudiziario. La campagna si intensifica, con molti cittadini che si informano sui possibili effetti delle modifiche proposte. La consultazione si avvicina e le posizioni si fanno sempre più nette.

Ad un mese dal voto della riforma del Governo Meloni. Forza Italia a convegno per il sì con Cirio e Zangrillo Manca un mese al referendum costituzionale sulla riforma firmata da Carlo Nordio, ministro della Giustizia del Governo di Giorgia Meloni. Si voterà il 22 e il 23 marzo. I toni della politica si sono alzati da settimane: la presidente del Consiglio ha affermato che non si dimetterà in caso di sconfitta, ovvero se non prevarrà il sì, perché la consultazione sarà confermativa (non servirà raggiungere il quorum), ma certamente questa si giocherà una parte importante del suo primo mandato a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Referendum giustizia, si voterà 22 e 23 marzoIl 22 e 23 marzo si terranno le elezioni referendarie sulla riforma della giustizia, che riguarda la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.

Referendum giustizia 2026, il governo fissa la data: si voterà il 22 e 23 marzoIl Consiglio dei Ministri ha stabilito che il referendum sulla giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026.

Stefano Lo Russo - Il 22 e 23 marzo voterò NO al referendum sulla giustizia. (20.02.26)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Referendum Costituzionale del 22-23 marzo 2026; Il referendum sulla giustizia spiegato semplice; Referendum Costituzionale 22-23 marzo 2026; Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026.

Referendum: ecco cosa sapere per votare il 22 e 23 marzoIl vademecum a un mese dal referendum confermativo sulla giustizia. Non serve il quorum. Le quattro novità che la riforma potrebbe introdurre ... rainews.it

Referendum sulla Magistratura: cosa si vota in modo chiaro il 22 e 23 marzo e cosa cambierebbeIl 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati a esprimersi con un referendum su una riforma costituzionale che riguarda l’ordinamento della Magistratura.Si tratta di un tema tecnico, ma non per quest ... radiosienatv.it

L'ultimo sondaggio Ixè sul referendum giustizia del 22-23 marzo fotografa un momento storico: il NO è al 53%, il SÌ al 47% - sei punti di distanza, il vantaggio più ampio mai registrato finora. Pensate che fino a qualche mese fa i dati erano esattamente agli opp - facebook.com facebook

Questo post di Luca Bottura ( @bravimabasta ) è molto utile perché ci consente di sbugiardare uno dei principali argomenti del fronte del NO al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Il fatto che un pubblico ministero difficilmente possa cambiare carrier x.com