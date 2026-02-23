Record di abbonati per il britannico Spectator | una lezione per l’Italia?

Il successo record di abbonati del britannico Spectator deriva dalla sua capacità di offrire contenuti di qualità in un mercato saturo. La scelta di puntare su approfondimenti esclusivi e un pubblico fedele ha attratto moltissimi lettori, anche in Italia. Questa crescita si scontra con la crisi dell’editoria tradizionale, dove grandi gruppi ridimensionano i costi e licenziano personale. La sfida resta: come mantenere viva l’attenzione in un settore in crisi.

Il depresso mondo dell’editoria, tra il fantastiliardario Jeff Bezos che licenzia centinaia di giornalisti al Washington Post, e John Elkann che mette in vendita Repubblica e tutto il gruppo Gedi, non è solo una geremiade di copie in calo e un declino inarrestabile. Dalla Gran Bretagna arriva una notizia: lo Spectator, periodico di riferimento dell’area Tory e dell’alta borghesia intellettuale, ha toccato il numero più alto di sempre di abbonati. E non è un record qualsiasi perché la rivista è il settimanale più antico del mondo: da quasi 200 anni infatti esce puntualmente ogni settimana. John Elkann (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

