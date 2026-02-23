Recanatese un punto che scaccia i fantasmi L’Atletico va sotto poi rimedia su rigore

La Recanatese conquista un punto contro l’Atletico Ascoli, che si arrende dopo aver subito un rigore. L’Atletico passa in vantaggio, ma la squadra locale reagisce e trova il pareggio nel finale di partita. La rete decisiva arriva grazie a un calcio dal dischetto, che permette alla Recanatese di evitare la sconfitta. La squadra di casa dimostra carattere e mantiene vivo il sogno di migliorare la posizione in classifica. La partita si conclude con un risultato che soddisfa entrambe le squadre.
RECANATESE 1 ATLETICO ASCOLI 1 RECANATESE (3-4-2-1): Zagaglia; Giusti, Vecchio, Cocino; Ciccanti (43’st Morichetta), Ferro (31’st Carano), Scorza, Pesaresi; Chiarella (21’st Di Francesco), D’Angelo; Pierfederici (12’st Capanni, 48’st Eleuteri) All.G.Pagliari A disp. Mezzelani, Paoltroni, Fiumanò, Gori ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Camilloni, D’Alessandro, Feltrin (40’st Nonni); Bucco, Coppola (31’st Muro), Forgione, Vecchiarello, Sbrissa (17’st Minicucci); Didio (31’st Maio), Sardo (34’st Antoniazzi) All.Seccardini A disp. Viganò, Moscarini, Gafuri, Carbone Arbitro: Antonuccio di Roma Reti: 38’pt Chiarella, 9’st Didio (rig) Note: Spettatori circa 300. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

