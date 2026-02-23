Recanatese un punto che scaccia i fantasmi L’Atletico va sotto poi rimedia su rigore
La Recanatese conquista un punto contro l’Atletico Ascoli, che si arrende dopo aver subito un rigore. L’Atletico passa in vantaggio, ma la squadra locale reagisce e trova il pareggio nel finale di partita. La rete decisiva arriva grazie a un calcio dal dischetto, che permette alla Recanatese di evitare la sconfitta. La squadra di casa dimostra carattere e mantiene vivo il sogno di migliorare la posizione in classifica. La partita si conclude con un risultato che soddisfa entrambe le squadre.
RECANATESE 1 ATLETICO ASCOLI 1 RECANATESE (3-4-2-1): Zagaglia; Giusti, Vecchio, Cocino; Ciccanti (43’st Morichetta), Ferro (31’st Carano), Scorza, Pesaresi; Chiarella (21’st Di Francesco), D’Angelo; Pierfederici (12’st Capanni, 48’st Eleuteri) All.G.Pagliari A disp. Mezzelani, Paoltroni, Fiumanò, Gori ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Camilloni, D’Alessandro, Feltrin (40’st Nonni); Bucco, Coppola (31’st Muro), Forgione, Vecchiarello, Sbrissa (17’st Minicucci); Didio (31’st Maio), Sardo (34’st Antoniazzi) All.Seccardini A disp. Viganò, Moscarini, Gafuri, Carbone Arbitro: Antonuccio di Roma Reti: 38’pt Chiarella, 9’st Didio (rig) Note: Spettatori circa 300. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Fosso, il punto con l’Atletico va più che bene: "Ora non sottovalutiamo il Castelfidardo"Il Fossombrone ottiene un pareggio senza reti contro l’Atletico Ascoli, confermando il buon momento di forma.
Leggi anche: Lautaro scaccia i fantasmi. Rilancio Inter col capitano. Chivu, sorrisi d’alta quota
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Didio risponde a Chiarella, Recanatese-Atletico Ascoli 1-1; Recanatese-Atletico Ascoli, un punto equo; Serie D, Recanatese – Atletico Ascoli 1-1; Recanatese-Atletico Ascoli 1-1, Seccardini: Un pareggio che va bene, guardiamo avanti.
Recanatese-Atletico Ascoli, un punto equoSERIE D - Apre Chiarella, riprende tutto Didio su rigore Recanatese ed Atletico Ascoli si dividono la posta e probabilmente alla fine il risultato è anche equo. Supremazia territoriale degli ospiti ch ... youtvrs.it
L’esame. Recanatese, di fronte un ostacolo durissimoAl Tubaldi l’Atletico Ascoli, che ha una rosa di prima fascia. I giallorossi senza Mordini c’è il ritorno di D’Angelo. msn.com
Recanatese-Atletico Ascoli 1-1, Seccardini: “Un pareggio che va bene, guardiamo avanti” - facebook.com facebook