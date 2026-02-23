Real Madrid Vinicius prenota il futuro | rinnovo blindato fino al 2030

Vinicius ha deciso di rinnovare con il Real Madrid fino al 2030, spinto dal desiderio di consolidare il suo ruolo nel club. La trattativa si concentra sulla firma di un contratto che garantisca stabilità e continuità, mentre il club mira a blindare il talento brasiliano. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli, con l’obiettivo di annunciare il nuovo accordo a breve. La decisione rappresenta un passo importante per il futuro sportivo del giocatore.

Vinicius Jr e il Real Madrid tornano a dialogare per il futuro: il rinnovo del fuoriclasse brasiliano è diventato la priorità assoluta di Florentino Perez. Dopo la separazione consensuale da Xabi Alonso, avvenuta lo scorso gennaio a causa di un feeling mai sbocciato con i senatori dello spogliatoio, il clima attorno al numero 7 è radicalmente cambiato. Secondo le indiscrezioni rilanciate da SPORT, la dirigenza blanca ha accelerato i contatti per blindare l'attaccante, il cui attuale accordo scade nel 2027, con l'obiettivo di allontanare definitivamente le sirene della Saudi Pro League. Il nuovo piano dei Blancos prevede un prolungamento triennale che porterebbe la scadenza del contratto al 30 giugno 2030.