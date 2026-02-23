Re Carlo la mossa senza precedenti dopo l’arresto di Andrea

Re Carlo ha deciso di permettere alle forze dell’ordine di consultare i documenti custoditi a Buckingham Palace, dopo l’arresto di Andrea. Questa decisione sorprende, considerando il ruolo della residenza reale come simbolo di riservatezza. La mossa mira a facilitare le indagini e a rafforzare il rispetto delle normative. La decisione ha generato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli esperti di protocollo reale. La vicenda si sviluppa in un clima di grande attenzione mediatica.

È stata definita “straordinaria e senza precedenti” la scelta di Re Carlo di concedere alla polizia l’accesso ai documenti che si trovano a Buckingham Palace su Andrea Mountbatten-Windsor. Giovedì 19 febbraio, nel giorno del suo sessantaseiesimo compleanno, Andrea è stato arrestato e rilasciato dopo quasi 12 ore di interrogatorio. E adesso il Re mantiene fede alla promessa fatta ai sudditi: massima collaborazione con la polizia, per fare chiarezza sulla posizione del fratello. Re Carlo, la mossa per salvare la Monarchia. Re Carlo sta regnando in un periodo tutt’altro che facile per la Monarchia. 🔗 Leggi su Dilei.it

Carlo III, la mossa senza precedenti del sovranoRe Carlo III si appresta a compiere un gesto inedito nella storia della Royal Family, annunciando pubblicamente la sua malattia in un intervento televisivo.

Re Carlo isola Andrea: la famiglia reale di fronte a una crisi senza precedentiRe Carlo ha deciso di isolare il principe Andrea, scatenando una crisi senza precedenti nella famiglia reale.

Andrew Released Under Investigation After Epstein-Linked Arrest | Epstein Scandal | 4K | N18G

Argomenti discussi: Andrea arrestato, la monarchia in bilico? Cosa può succedere a re Carlo; Scrittore Sabadin: Andrea ha tradito il proprio Paese, Carlo potrebbe accelerare la transizione; Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea per abuso d’ufficio: il blitz e l’eventuale rilascio su cauzione. Re Carlo: Giustizia faccia suo corso; Caso Epstein, ora l'ex principe Andrea rischia il posto nella successione: la mossa del governo che non piace a Buckingham Palace.

