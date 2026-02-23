ranking atp sinner perde terreno da alcaraz

Jannik Sinner ha lasciato punti importanti nel ranking ATP a causa delle recenti eliminazioni nei tornei preparatori di Indian Wells e Miami. La mancanza di risultati solidi ha permesso a Carlos Alcaraz di rafforzare la propria posizione in classifica. Il giocatore italiano cerca ora di recuperare terreno nelle prossime competizioni, sperando di migliorare il suo piazzamento. La corsa ai primi posti resta aperta con i prossimi appuntamenti in programma.

In attesa dei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, Jannik Sinner perde terreno da Carlos Alcaraz nel Ranking Atp. Lo spagnolo, grazie al trionfo a Doha, ha guadagnato altri 300 punti sull’azzurro, che invece, al torneo qatariota, si è fermato inaspettatamente ai quarti di finale, battuto da Mensik. Alcaraz può contare ora su 3150 punti di vantaggio su Sinner. Lorenzo Musetti resta stabile in quinta posizione, nonostante sia fermo dall’Australian Open e abbia deciso di saltare anche l’ATP 500 di Acapulco. Tornerà in campo direttamente a Indian Wells. L’unico sorpasso in Top 10 è quello di Taylor Fritz su Felix Auger-Aliassime, con l’americano che sale al settimo posto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Quanti punti perde Sinner nel ranking ATP: il possibile distacco minimo e massimo da AlcarazJannik Sinner perde diversi punti nel ranking ATP dopo la sconfitta contro Djokovic nelle semifinali degli Australian Open 2026.

Jannik Sinner, arrivano i 3 mesi senza punti da difendere nel ranking ATP. Ma ora il distacco da Alcaraz è importanteJannik Sinner si ritrova senza punti da difendere per tre mesi nel ranking ATP, ma il distacco da Carlos Alcaraz resta consistente.

JANNIK SINNER MAKES ATP HISTORY DESPITE LOSING NO.1 TO ALCARAZ

