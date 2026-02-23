Ragusa | due locali chiusi per serate illegali Polizia interviene

A Ragusa, due locali sono stati chiusi perché avevano organizzato serate con musica dal vivo senza autorizzazioni. La Polizia di Stato ha verificato che i gestori avevano allestito eventi notturni senza rispettare le normative di legge. Durante i controlli, sono state riscontrate irregolarità nelle licenze e nelle misure di sicurezza. I titolari sono stati diffidati a sospendere immediatamente le attività illegali. La situazione rimane sotto stretta osservazione delle forze dell’ordine.

La Polizia di Stato ha diffidato i titolari di due locali nella provincia di Ragusa per aver organizzato serate con dj set senza le necessarie autorizzazioni. I controlli sono stati effettuati dalla Squadra Amministrativa della Divisione PASI nel capoluogo ibleo, dove è emerso che i locali avevano violato la normativa vigente in materia di pubblici spettacoli e intrattenimento. L’intervento degli agenti ha portato alla luce l’organizzazione di eventi non autorizzati, costringendo i gestori a sospendere immediatamente le attività illegali. La misura è stata presa per garantire il rispetto delle normative locali e la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

