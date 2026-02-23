Ragazzini rapinati a Bologna | arrestati due stranieri

Un albanese e un marocchino sono stati arrestati dopo aver rapinato alcuni minorenni a Bologna. La causa è stata una rapina violenta avvenuta nel centro della città, durante la quale i due hanno minacciato i ragazzi con un coltello e hanno portato via telefoni e soldi. La polizia ha intercettato i sospetti poco dopo e li ha fermati in un'area vicina. Le indagini continuano per chiarire altri eventuali episodi simili.

© Imolaoggi.it - Ragazzini rapinati a Bologna: arrestati due stranieri

Nonostante la giovane età, vantavano già un curriculum di tutto rispetto, i due arrestati nel tardo pomeriggio di venerdì 20 novembre dalla polizia. Un cittadino albanese di 20 anni e un cittadino marocchino di 19 sono finiti in manette con l'accusa di rapina aggravata ai danni di alcuni ragazzi minorenni. L'episodio è avvenuto nel cuore della città, in Piazza Minghetti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due si sono avvicinati a un gruppo di giovanissimi e, con fare minaccioso, li hanno costretti a consegnare quanto in loro possesso: un bottino magro, una banconota da 10 euro e un pacchetto di sigarette, ma sufficiente a far scattare l'accusa di rapina per le modalità utilizzate.