Raffica di controlli | otto denunciati

Un'operazione di controllo ha portato all'identificazione di otto persone denunciate a Pisa, a causa di violazioni delle norme sulla sicurezza pubblica. I carabinieri hanno condotto controlli capillari nel quartiere centrale, fermando numerosi veicoli e verificando documenti e precedenti. La misura deriva dalle direttive del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha deciso di intensificare le verifiche nelle zone più frequentate. La presenza delle forze dell'ordine si è fatta notare in vari punti della città.

Pisa, 23 febbraio 2026 – Otto persone denunciate. In linea con le determinazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza Pubblica in Prefettura, i carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno attuato, nel corso dell’ultima settimana, una vasta e capillare operazione di controllo del territorio. L’attività è stata orientata alla tutela della sicurezza stradale, al contrasto della guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti e alla prevenzione dei reati predatori. Il bilancio complessivo dell’attività registra otto persone denunciate in stato di libertà e il costante monitoraggio delle aree più sensibili della provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pozzuoli, raffica di controlli tra Licola e Monteruscello: 12 denunciati e 4 mezzi sequestratiNella zona di Pozzuoli, tra Licola e Monteruscello, i carabinieri hanno svolto un servizio di controllo straordinario, denunciando 12 persone, tra cui due minorenni, e sequestrando quattro veicoli.

Raffica di controlli a a Pozzuoli, Licola e a Monterusciello: tra i 12 denunciati anche due 16enniNella giornata di oggi, i Carabinieri hanno svolto controlli straordinari nelle aree di Pozzuoli, Licola e Monterusciello, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme e garantire la sicurezza pubblica.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Verona, raffica di controlli dei Carabinieri: denunce per droga e furti, un arresto per violazioni; Sicurezza Olimpica a Belluno: raffica di controlli e due arresti in pochi giorni; Spesa sicura e lavoro in regola: raffica di controlli e multe a Pontecorvo; Controlli nelle discoteche, raffica di sanzioni: irregolarità su sicurezza, alcol e uscite di emergenza -.

Una raffica di controlli. Otto denunciatiConta otto persone denunciate all’autorità giudiziaria l’ultima operazione di controllo straordinario del territorio condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Pisa. L’attività, protrattasi ... lanazione.it

Carabinieri tra posti di blocco e controlli a tappeto: raffica di verifiche e auto sequestrateOltre 100 persone identificate Nei due giorni appena trascorsi controlli dei Carabinieri nella zona di Folignano, Castel di Lama e Colli del Tronto, oltre un centinaio le persone e le autovetture cont ... youtvrs.it

CONTROLLI DELLA POLIZIA - Nuova raffica di verifiche sulla velocità a Forlì: gli agenti saranno in strada con le strumentazioni di rilevamento - facebook.com facebook

Rifiuti gettati per strada, raffica di controlli a Bari: elevate 311 sanzioni da inizio anno x.com