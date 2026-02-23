Racale | bloccata in casa morta per un malore Disgrazia nelle scorse ore

Una donna di Racale è morta dopo aver accusato un grave malore in casa, probabilmente a causa di problemi cardiaci. La vittima è stata trovata senza vita dai familiari, che hanno chiamato i soccorsi. I paramedici non sono riusciti a rianimarla, e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti. La vittima si trovava da sola al momento del malore, lasciando sgomento i vicini.

Tragedia a Racale nella serata di ieri, dove una donna ha perso la vita dopo aver accusato un malore nella propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione la donna si trovava in casa da sola. Una volta accusato il malore, avrebbe allertato il 118. I sanitari, giunti celermente sul posto, non sono riusciti ad accedere all’abitazione richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. I caschi rossi, quindi, hanno proceduto a forzare l’ingresso, consentendo ai soccorritori di raggiungere la donna e prestarle le prime cure. Nonostante la rapidità dei soccorsi e il successivo trasferimento d’urgenza in ospedale, per lei non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

