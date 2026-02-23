Questo è un pareggio che vale tantissimo Ora dobbiamo recuperare energie e giocatori

Agenore Maurizi osserva che l’Ancona ottiene un pareggio importante, frutto di una partita difficile e di molte assenze tra i giocatori. La squadra ha mostrato determinazione nonostante le difficoltà e le sfide accumulate durante la settimana. Maurizi sottolinea l’importanza di recuperare energie e rinforzare la rosa per affrontare le prossime sfide. La squadra si prepara ora a riprendere il lavoro in vista di impegni imminenti.

L’analisi conclusiva di Agenore Maurizi è il riassunto della partita e delle difficoltà incontrate dall’Ancona che stavolta deve accontentarsi del punto, specie se si considera la settimana nel suo complesso. "Dopo l’infrasettimanale di Coppa, che è stato devastante, dobbiamo essere soddisfatti di questo pareggio. L’Ancona è viva – rimarca il mister biancorosso –, ha difeso il primo posto e adesso lecchiamoci un po’ di ferite e cerchiamo di recuperare qualche calciatore perché ne abbiamo davvero bisogno". Il mister analizza così la prestazione dei suoi: "Nel finale chiedevo a Sparandeo di non andare troppo avanti per non scoprirci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ternana-Torres, Fabio Liverani: “Recuperare le energie mentali. Soluzioni per evitare giocatori fuorilista dopo il mercato”Alla vigilia della partita contro la Torres, allenatore Fabio Liverani chiede ai suoi di recuperare le energie mentali.

Conte: «Dobbiamo recuperare energie dopo la partita con la Juve. Non devo spiegare io chi è Mourinho»In vista della sfida tra Benfica e Napoli, Antonio Conte sottolinea l'importanza di recuperare energie dopo la recente partita contro la Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pareggio di sollievo per l’Avellino: una boccata d’aria a Reggio Emilia; Empoli-Reggiana, brutta partita ma un buon punto: ecco come è andata; Rubrica di Gareth Taylor: aggiornamenti sugli infortuni e un pareggio in Coppa del Derby del Merseyside da assaporare; Un derby che nessuno voleva giocare.

Pagina 2 | Conte: Forse il nostro livello non è all'altezza della Champions. È un pareggio che fa maleCOPENAGHEN (Danimarca) - Amaro pareggio per il Napoli a Copenaghen, un 1-1 (in rimonta ed in superiorità numerica) che mette i campioni d'Italia in una scomoda posizione per la lotta playoff (ogi ... tuttosport.com

Souans a PrimaTivvù: Ballardini ha portato serenità nello spogliatoio. Ci voleva questo pareggio per muovere la classificaAi microfoni di Prima Tivvù ha analizzato il pari in casa Avellino il centrocampista D?m?trios Sounas. Potevamo gestire un po' meglio la situazione del gol subito. Non siamo usciti dalla partita. Ade ... msn.com

#Pirone festeggia 50 goal con la #Ternana e un pareggio che vale oro contro la #Juventus in un periodo critico. Passate in vantaggio con Brighton e Capeta le padroni di casa rimontano con Pirone e Cimó. Le bianconere devono guardarsi le spalle per mante x.com

Un punto che pesa… o due lasciati al Maradona La Roma torna da Napoli con un pareggio che vale il quarto posto e +1 sulla Juventus. Dopo il Milan, un altro segnale nei big match: la squadra di Gasperini non li perde più. Ma essere andati due volte in - facebook.com facebook