Una riforma viene apprezzata come una truffa perché mira a modificare sette articoli della Costituzione. La causa di questa percezione deriva dal tentativo di rafforzare il controllo del potere esecutivo sulla magistratura. La modifica proposta può compromettere l’indipendenza dei giudici e rafforzare il potere politico. Il dibattito si concentra sul vero obiettivo di questa iniziativa e sulle conseguenze per il sistema giudiziario del paese.

«Questa riforma è un po’ come una truffa.se sfregi sette articoli della Costituzione per ottenere una cosa che c’è già, allora lo scopo è un altro: ossia il controllo della magistratura (il controllo del potere esecutivo su quello giudiziario). Ciò vuol dire stravolgere la Costituzione, non difenderla. E questa intenzione è stata confessata dagli stessi promotori di questa cattiva riforma. Lo stesso ministro Antonio Tajani ha dichiarato che poi si andrà avanti. E allora il prossimo passo sarà togliere al pm il controllo della polizia giudiziaria e quindi rimarrà ad aspettare le notizie di reato dai poliziotti ma questi sono dipendenti del Governo e allora ovviamente deciderà lui chi indagare e chi no. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

“Riforma giustizia? Affonda le radici in Tangentopoli, lo scopo è indebolire la magistratura”: Santalucia lancia il Comitato per il noGiuseppe Santalucia, ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, ha annunciato la creazione del Comitato per il No al referendum sulla separazione delle carriere.

Lo scopo ultimo della riforma Nordio non è separare le carriere ma scardinare la CostituzioneMatteo Renzi ha detto chiaramente che se il referendum sulla sua riforma costituzionale fallisce, lascerà la politica.

«Questa riforma è una truffa, lo scopo è ottenere super poteri di controllo verso la magistratura»Incontro pubblico in Sant'Ilario organizzato dal Comitato per il No al referendum sulla giustizia. Il procuratore Grazia Pradella ha dialogato con Gianni Barbacetto, giornalista de Il Fatto Quotidiano ... ilpiacenza.it

**Referendum: Conte, 'è unica riforma governo, se vince No sconfitta per Meloni'**Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Se Giorgia Meloni vedrà bocciata la riforma della giustizia dal referendum si faccia un esame di coscienza. Dopo 4 anni che cosa porta ai cittadini? Un fallimento, una ... iltempo.it

"Vota Sì e avrai Giustizia!": questa frase non è politica: è una autentica TRUFFA che punta a far leva sulle vulnerabilità emotive dei cittadini. Innanzitutto é falso sostenere che la riforma Salva-Casta sia sulla GIUSTIZIA trattandosi di una riforma sulla MAGISTR - facebook.com facebook