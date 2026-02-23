Quentin Marion Maréchal bacchetta Macron | Nessuna ingerenza italiana Lui è l’ultimo a poter dare lezioni

Quentin Deranque ha perso la vita a causa di violenze politiche, e Marion Maréchal critica Macron per aver suggerito ingerenze italiane. La deputata francese sottolinea che l’Italia non intromette nella politica francese e che Macron non ha il diritto di insegnare. La sua presa di posizione arriva dopo le recenti dichiarazioni del presidente, che hanno generato tensioni tra i due paesi. La polemica si fa sempre più accesa nel dibattito pubblico europeo.

Nessun intromissione italiana nella politica francese, l’Eliseo può stare tranquillo. La sorprendente reazione del presidente Emmanuel Macron alle dichiarazioni della premier Meloni sulla violenza politica che rischia di insanguinare l’Europa dopo l’omicidio dello studente di destra Quentin Deranque non è piaciuta neppure in patria. Marion Maréchal punzecchia Macron: nessuna ingerenza di Meloni. Questa volta è l’eurodeputata francese Marion Maréchal, leader di Identitè-Libertès che a Strasburgo si colloca con la famiglia dei conservatori di Ecr, a bacchettare monsieur le président. Che non solo con la sua replica stizzita (“Che ognuno resti a casa propria e le pecore saranno ben custodite”) dimostra di non aver compreso le preoccupazioni del governo italiano sull’escalation di violenze che non è un problema francese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Bufera sulla coincidenza con gli scontri. E Marion Maréchal: "Altro caso Salis"Raphaël Arnault si trovava a Roma mentre si svolgevano le proteste legate alla commemorazione di Acca Larentia, suscitando molte polemiche.

Quentin Deranque, a Lione la marcia per lo studente ucciso e si temono scontri. Macron avverte: “Nessuna violenza è legittima”Quentin Deranque è stato ucciso durante una lite tra gruppi opposti, spingendo centinaia di persone a partecipare a una marcia commemorativa a Lione.

