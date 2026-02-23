Quelle monetine cadute a terra e la carta di credito svuotata bevendosi prima un caffè

Una donna ha perso alcune monete e scoperto che la sua carta di credito era stata svuotata, probabilmente mentre si gustava un caffè. Dopo aver concluso le commissioni, si è avvicinata al parcheggio, pronta a partire. Mentre apriva la portiera, ha notato il suono delle monete che cadevano a terra, vicino ai suoi piedi. Un'estranea ha visto la scena e si è avvicinata per aiutarla, attirando l’attenzione dei passanti.

Terminate le commissioni ritorna al parcheggio per riprendere l’auto. Apre la portiera e sta per salire quando, improvvisamente, sente il tintinnio di alcune monete cadere proprio ai suoi piedi. Il tempo di appoggiare la borsetta sul sedile e di abbassarsi quando succede l’imprevisto. Siamo a Vimercate, al parcheggio delle Torri Bianchi. Protagonista della vicenda, accaduta alcuni giorni fa, una donna di 70 anni che si era recata con la sua auto nel quartiere, per alcune commissioni. La donna si abbassa per prendere le monetine e quando si rialza con gli spiccioli in mano si accorge che la sua borsa non c’è più. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Picco di truffe online, carta di credito svuotata nella notte e non è un incubo. Due casi di polizze Rc auto 'fantasma'Nel mese di gennaio, la Polizia Locale di Gatteo ha ricevuto numerose denunce di truffe online, tra cui due casi di polizze Rc auto inesistenti, e una carta di credito svuotata durante la notte.

