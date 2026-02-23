Quel minuto di troppo prima del decollo

La nebbia e i temporali sono cause dirette di molte tragedie aeree, come dimostra un recente incidente. Un minuto di ritardo prima del decollo ha portato a un disastro che si poteva evitare. Gianni Guiducci spiega come errori apparentemente minori possano avere conseguenze drammatiche. La sua analisi invita a riflettere sull’importanza di una cultura della sicurezza costante. La questione rimane aperta e richiede attenzione.

Nebbia e temporali come filo rosso di tragedie lontane nel tempo ma identiche nella dinamica. In Come se nulla fosse? Gianni Guiducci racconta gli errori che precedono gli incidenti di volo e invita a ripensare la sicurezza come cultura quotidiana. La nebbia, quando è fitta davvero, non si limita a nascondere le cose: le cancella. Trasforma l'orizzonte in un'ipotesi, il paesaggio in un'astrazione. Nel febbraio del 2025, mentre l'elicottero di Lorenzo Rovagnati si sollevava lentamente dal suolo, quella nebbia aveva proprio questa qualità: non lasciava spiragli, non suggeriva vie di fuga. Era un ambiente chiuso, saturo, ostile.

