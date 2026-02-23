Quei tesori donati ai bambini Riapre la Collezione Bontempi
La riapertura della Collezione Bontempi a Agrate deriva dalla decisione di valorizzare il patrimonio artistico conservato nei sotterranei della scuola in via Battisti. Durante i due giorni di apertura, il pubblico può ammirare oltre 200 opere del Novecento, donata dai benefattori locali. La mostra offre un’occasione unica per scoprire pezzi rari e significativi di artisti italiani e internazionali. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di arte e storia.
Un tuffo nell’ arte del Novecento. Ad Agrate torna la grande bellezza, porte aperte per due giorni alla Collezione Bontempi, due le date appena fissate per poter ammirare il patrimonio custodito nei sotterranei della scuola in via Battisti: 21 e 22 marzo. Il tesoro brianzolo è a disposizione ogni anno in giorni speciali da non perdere. Per i visitatori i nomi che hanno segnato la cultura italiana da Salvatore Quasimodo a Lucio Fontana, Aligi Sassu, Ernesto Treccani, Michele Cascella, Corrado Govoni, Mario Luzi, Arnaldo Pomodoro, Sibilla Aleramo, Ottone Rosai, Giorgio Caproni e tanti altri giganti del secolo scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Taranto, donati giocattoli ai bambini dell’Oncoematologia PediatricaSabato, presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto, si è svolta una giornata dedicata alla solidarietà con la donazione di numerosi giocattoli ai bambini in cura, portando un sorriso e un momento di spensieratezza a chi affronta una difficile battaglia contro la malattia.
Panettone Maximo 2025 a Roma, donati 80 panettoni ai bambini bisognosi: presente anche la SiciliaA Roma, il Panettone Maximo 2025 ha portato solidarietà donando 80 panettoni ai bambini bisognosi.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Quei piccoli tesori al Museo TessutoDomani al Museo del Tessuto c’è Scovando piccoli tesori, attività per famiglie con bambini di età consigliata dai 6 agli 11 anni, in due turni alle 16.30 e alle 18,30. Tatto, vista e olfatto per ... lanazione.it
Porta la musica ovunque con te! Scopri la nostra selezione di strumenti musicali perfetti per studenti, scuole e appassionati: Diamonica Bontempi 25 Tasti in Valigetta – compatta, leggera e sempre pronta a suonare Diamonica Bontempi 32 Tasti in Val - facebook.com facebook