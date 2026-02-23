quei tesori donati ai bambini riapre la collezione bontempi

La riapertura della Collezione Bontempi a Agrate deriva dalla decisione di valorizzare il patrimonio artistico conservato nei sotterranei della scuola in via Battisti. Durante i due giorni di apertura, il pubblico può ammirare oltre 200 opere del Novecento, donata dai benefattori locali. La mostra offre un’occasione unica per scoprire pezzi rari e significativi di artisti italiani e internazionali. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di arte e storia.