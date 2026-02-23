Quattro regole d' oro per evitare le truffe online

Una persona ha segnalato una vasta campagna di phishing mirata a sottrarre dati personali, dopo aver ricevuto numerose email sospette. La causa risiede in un attacco informatico che utilizza messaggi ingannevoli per ingannare gli utenti e ottenere le loro credenziali. Le email sembrano provenire da fonti affidabili, ma in realtà cercano di trappolare le vittime. La situazione mette in evidenza l’importanza di riconoscere segnali di allarme nelle comunicazioni digitali.

Le frodi sul web sono un pericolo crescente in cui i truffatori simulano di essere organizzazioni affidabili per rubare dati o denaro. "Se si cade in trappola? Niente ansia e agire subito", spiega a Today.it Marco Lucchina, Country Manager Italia di Cynet Ha denunciato prontamente "una massiccia azione di phishing tramite la ricezione di e-mail fraudolente finalizzate al furto di credenziali e informazioni riservate". E ancora, che "le comunicazioni possono apparire come messaggi legittimi e invitano l'utente a cliccare su link malevoli o a scaricare allegati, simulando richieste urgenti o notifiche di servizio".

Safer Internet Day, la guida per evitare le truffe onlineOggi, 10 febbraio, si celebra il Safer Internet Day, una giornata dedicata a promuovere l’uso sicuro di internet.

Come evitare le truffe su Whatsapp, le "regole" della PoliziaPer proteggersi dalle truffe su WhatsApp, è importante conoscere le strategie utilizzate dai malintenzionati e seguire alcune semplici regole di sicurezza.

