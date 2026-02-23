Quattro minuti di silenzio uno per ogni anno di guerra in Ucraina

Il ricordo della guerra in Ucraina si manifesta con quattro minuti di silenzio, uno per ogni anno di conflitto. La scelta rappresenta un momento di riflessione collettiva, invitando le persone a fermarsi e pensare alle sofferenze causate dal conflitto. La cerimonia si svolge martedì 24 febbraio alle 19, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Questo gesto simbolico mira a mantenere vivo il ricordo e la consapevolezza tra la comunità locale.

È il gesto emblematico, fortemente evocativo, che tutta la cittadinanza è invitata a condividere nella serata di martedì 24 febbraio alle 19.30 in piazza Cavalli Quattro minuti di silenzio, uno per ogni anno di guerra che si sta consumando in Ucraina. È il gesto emblematico, fortemente evocativo, che tutta la cittadinanza è invitata a condividere nella serata di martedì 24 febbraio alle 19.30 in piazza Cavalli, nella data che segna l'anniversario dell'invasione russa avvenuta il 24 febbraio 2022. L'iniziativa, promossa dall'Ambasciata ucraina in Italia e organizzata, a Piacenza, dall'associazione di volontariato Nadiya, intreccia la solidarietà e la commemorazione dei caduti - di cui il momento di raccoglimento è espressione - a un altro simbolo potente: la luce, nella sua accezione di speranza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Ucraina: 4 anni di guerra, Putin ignora Zelensky e blocca ogni pace.Il conflitto in Ucraina, iniziato quattro anni fa con l’invasione russa, continua a causare sofferenze e distruzione.

Ucraina: sostegno all’aggredito dopo quattro anni di guerraIl Partito Liberaldemocratico di Arezzo ha sempre sostenuto l’Ucraina, colpita dall’invasione russa.

