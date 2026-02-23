Quasi sessanta giornalisti palestinesi in prigione

Un numero crescente di giornalisti palestinesi finisce in carcere a causa delle restrizioni imposte dalle autorità locali. La detenzione di quasi sessanta professionisti deriva da accuse legate alla loro attività di informazione, spesso senza prove concrete. Queste misure colpiscono chi rischia la propria libertà per raccontare eventi sul campo, mentre le prigioni si riempiono di voci che cercano di portare alla luce la verità. La situazione si aggrava giorno dopo giorno.

Le guerre producono morti. Poi producono archivi. E nelle ultime ore l’archivio si è riempito di celle. Il Committee to Protect Journalists, nel nuovo rapporto ripreso dal Guardian, raccoglie testimonianze su quasi sessanta giornalisti palestinesi detenuti in Israele dal 7 ottobre 2023: percosse, fame, abusi, violenze sessuali. Le parole sono secche, documentate, difficili da archiviare come propaganda. Nello stesso flusso di notizie circola la denuncia rilanciata da Mustafa Barghouti su presunte “visite” organizzate in sezioni carcerarie per mostrare prigionieri immobilizzati. Anche quando resta nella forma della contestazione politica, l’immagine è chiara: la detenzione come messaggio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Premio Sacharov, Metsola: Orgogliosa che vada a due giornalisti coraggiosi ancora in prigione – Il videoIl Premio Sacharov 2025 è stato assegnato a due giornalisti ancora detenuti, riconoscendo il loro coraggio e il loro impegno nella difesa della libertà e della democrazia.

I giornalisti palestinesi Mohanna e Selmi sono riusciti ad arrivare in ItaliaIl 18 ottobre, a Roma, i giornalisti palestinesi Mohanna e Selmi hanno ricevuto il Premio Colombe d’Oro per la Pace dall’Istituto Ricerche Archivio Disarmo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Perché Israele ha arrestato il giornalista che ha assistito all’uccisione di Shireen Abu Akleh?; Perché Israele ha incarcerato il giornalista che aveva assistito all’uccisione di Shireen Abu-Akleh?.

Raid israeliano su Gaza, media: Uccisi cinque palestinesi: tra le vittime tre giornalistiSecondo diversi media palestinesi un raid israeliano ha colpito un’automobile nella zona centrale della Striscia di Gaza causando la morte di cinque persone, tra cui tre giornalisti palestinesi. ilfattoquotidiano.it

M5s Ue, 'giornalisti palestinesi meritano il premio Sacharov'I giornalisti palestinesi meritano il Premio Sacharov 2025 e noi siamo orgogliosi di aver contribuito, con il nostro voto nelle Commissioni Affari esteri e Sviluppo del Parlamento europeo, a ... ansa.it

«Chi viaggia su rotaie in questo paese si muove nello spazio quasi metafisico dell’incontro tra l’imprevisto e la sua prevedibilità. Se sei fortunato e hai più di sessanta minuti di ritardo, puoi chiedere un rimborso che arriva sotto forma di voucher buono per l’acq - facebook.com facebook

Io per l'ADSL ne pagavo quasi 60... appena è arrivata la fibra dalle mie parti, scappato come una lepre x.com