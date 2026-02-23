Quarta serata di Cambiscena Theatresports™

Una serata di CambiScena Theatresports™ si è conclusa con successo, dopo che un improvvisatore ha perso il filo del racconto a causa di un imprevisto tecnico. L’incidente ha interrotto momentaneamente lo spettacolo, creando un momento di imbarazzo tra il pubblico e gli attori. La serata ha visto protagonisti giovani talenti che hanno dimostrato prontezza nel recuperare la scena. La manifestazione continua con altre serate programmate fino a marzo.