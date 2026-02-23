Quarta serata di Cambiscena Theatresports™
Una serata di CambiScena Theatresports™ si è conclusa con successo, dopo che un improvvisatore ha perso il filo del racconto a causa di un imprevisto tecnico. L’incidente ha interrotto momentaneamente lo spettacolo, creando un momento di imbarazzo tra il pubblico e gli attori. La serata ha visto protagonisti giovani talenti che hanno dimostrato prontezza nel recuperare la scena. La manifestazione continua con altre serate programmate fino a marzo.
Continuano le serate di CambiScena Theatresports™ 2026, la rassegna del periodo gennaio-marzo che porta sul palco gli attori e le attrici della scuola di Improvvisazione teatrale CambiScena, l'associazione culturale padovana che promuove il teatro attraverso i giochi e le tecniche che consentono. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
"Non c'è due senza tre". Appuntamento con la terza serata di Cambiscena Theatresports™ 2026Il 21 febbraio, CambiScena ripropone la sua terza serata di Theatresports™ 2026, dopo il successo delle prime due serate.
Cambiscena Theatresports™ 2026: gli spettacoli di febbraioContinua a pieno ritmo la stagione di CambiScena Theatresports™ 2026 a Improvvisazione Teatrale.
