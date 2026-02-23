Quanto sono meravigliosi i perdenti olimpici il fallimento altrui a volte è poetico El Paìs

Il fallimento di alcuni atleti olimpici attira attenzione perché mostra la loro umanità e determinazione. La causa risiede nelle storie di chi, nonostante le delusioni, continua a lottare e a inseguire i propri sogni. Le loro esperienze spesso raccontano di sacrifici e di momenti intensi che restano impressi anche dopo la gara. Questi episodi suscitano curiosità e rispetto, lasciando spazio a riflessioni sulla forza di volontà e sulla resilienza.

Tutti a glorificare, giustamente, le storie (alcune meravigliose) dei vincenti alle Olimpiadi. Ma quanto fascino c’è dietro gli sconfitti? “Perché siamo affascinati dalla vista della sconfitta?”, si chiede nel suo editoriale sul Paìs Paco Cerdà. Le storie di fallimento, di dolore – scrive – “non richiedono molte conoscenze di base, solo l’essenziale. Come scoprire che Atle Lie McGrath ha 25 anni e stava per vincere il suo primo oro olimpico. Sapere che suo padre era uno sciatore alpino, che sua madre era stata una fondista e che suo nonno, morto il giorno dell’inaugurazione, è stata la sua più grande ispirazione, quella a cui voleva dedicare la medaglia d’oro che già aveva in mano quando tutto è andato storto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il calcio è un catalizzatore di intimità, a volte l’unico rapporto tra padri e figli (El Paìs)Questa mattina a Milano si è tenuto un incontro tra un padre e suo figlio al campetto di calcio del quartiere.

Haaland, Rodri e gli altri: sono sempre loro i trascinatori del City, gli eredi non sono all’altezza (El Paìs)L'articolo analizza il ruolo chiave di Haaland, Rodri e dei giocatori storici del Manchester City, evidenziando come siano ancora loro i principali protagonisti in campo.

