Quanto inquina SpaceX | la prima misura diretta rivela cosa rilasciano i razzi al rientro nell’atmosfera
Un nuovo studio rivela che i razzi SpaceX rilasciano nell’atmosfera quantità di litio fino a dieci volte superiori ai livelli naturali, a causa del loro rientro. La ricerca ha analizzato campioni prelevati durante il passaggio dei veicoli spaziali, evidenziando un’impronta significativa di sostanze chimiche. Questo primo dato diretto solleva preoccupazioni sull’effetto a lungo termine sull’ambiente. I risultati mostrano chiaramente quanto l’attività spaziale possa influenzare la qualità dell’aria che respiriamo.
Per la prima volta uno studio pubblicato su una rivista del gruppo Nature misura direttamente l’impatto atmosferico del rientro di un razzo SpaceX: rilevato un picco di litio fino a dieci volte superiore ai livelli naturali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
“Picco di litio nell’alta atmosfera dopo un lancio SpaceX”, lo studio tedesco sul rientro del Falcon 9Il lancio di un razzo Falcon 9 di SpaceX a febbraio 2025 ha causato un aumento incredibile di litio nell’atmosfera, dieci volte superiore ai livelli usuali.
“Prima o poi” di Michele Bravi a Sanremo 2026: significato, atmosfera e cosa racconta la canzoneMichele Bravi porta sul palco di Sanremo 2026 il brano “Prima o poi” dopo aver affrontato una lunga attesa e una serie di difficoltà personali.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: I razzi di SpaceX inquinano l'atmosfera alta? Uno studio tedesco trova evidenze nei picchi di litio; I detriti spaziali di rientro inquinano l'atmosfera: la prima rilevazione diretta; Uno studio conferma: i razzi di rientro di SpaceX stanno inondando l’atmosfera superiore di inquinamento da metalli; Scoperto per la prima volta il veleno spaziale: il litio dei razzi Falcon 9 inquina l’alta atmosfera.
Per la prima volta, un team internazionale di scienziati è riuscito a misurare in tempo reale l’inquinamento atmosferico generato dal rientro di un razzo SpaceX. Un risultato definito “storico” che apre un fronte nuovo nel dibattito sull’impatto ambientale dell’indu - facebook.com facebook
Le immagini #NASA: la capsula #CrewDragon di #SpaceX lanciata con successo da Cape Canaveral verso la Stazione Spaziale Internazionale. Alla missione #Crew12 partecipano gli astronauti Jessica Meir e Jack Hathaway, il cosmonauta Andrey Fedyaev x.com