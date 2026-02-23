Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il prezzo dell’energia elettrica in Italia sale a causa dell’aumento del PUN, il prezzo all’ingrosso che determina le tariffe nel mercato libero. Questo valore, che riflette le quotazioni quotidiane dell’energia, ha raggiunto livelli elevati nelle ultime settimane, incidendo sulle bollette domestiche. Le variazioni del mercato internazionale e la domanda crescente contribuiscono a questa crescita. Le famiglie e le aziende si preparano a affrontare costi più alti per l’energia nei prossimi mesi.