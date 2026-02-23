Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Il prezzo dell’energia elettrica in Italia sale a causa dell’aumento del PUN, il prezzo all’ingrosso che determina le tariffe nel mercato libero. Questo valore, che riflette le quotazioni quotidiane dell’energia, ha raggiunto livelli elevati nelle ultime settimane, incidendo sulle bollette domestiche. Le variazioni del mercato internazionale e la domanda crescente contribuiscono a questa crescita. Le famiglie e le aziende si preparano a affrontare costi più alti per l’energia nei prossimi mesi.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 23 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,105 €kWh (104,99 €MWh), in calo rispetto ai picchi registrati nei mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore include, oltre al PUN, una serie di costi aggiuntivi: oneri di sistema, trasporto, imposte e IVA. Questi elementi possono variare sensibilmente tra i diversi fornitori e offerte, rendendo fondamentale confrontare attentamente le proposte disponibili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Quanto costa davvero alla tua azienda
