Quanti sono e dove finiscono i soldi del 5 per mille | la classifica a Genova

Il 5 per mille raccoglie fondi destinati a enti sociali, e la crisi economica ha aumentato le richieste di contributi. A Genova, molte associazioni segnalano un calo nelle donazioni, causato dalla difficoltà di molte famiglie di far fronte alle spese quotidiane. Questa situazione spinge le organizzazioni a cercare nuove modalità di raccolta. La distribuzione dei fondi si concentra principalmente su progetti di assistenza e solidarietà locali.

Il 5 per mille è uno degli strumenti più diretti di sussidiarietà fiscale in Italia. Non è una tassa aggiuntiva, ma una quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che qualunque cittadino può scegliere di destinare a enti di interesse sociale. Abbiamo spulciato gli elenchi ufficiali andando a scoprire quali sono i beneficiari che racimolano più fondi tra organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e onlus, fondazioni e istituti per la ricerca medica o scientifica, associazioni sportive. Abbiamo scoperto che la classifica Multe, ogni giorno 100mila euro nelle casse del Comune. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Quanti sono e dove finiscono i soldi del 5xmille a Trieste: ecco la classificaA Trieste, i fondi del 5xmille vengono distribuiti tra diverse associazioni e progetti, e questa ripartizione ha suscitato molta curiosità tra i cittadini.

L'8 per mille è un affare miliardario: come spende i soldi la chiesa di GenovaL'8 per mille rappresenta una risorsa finanziaria significativa per molte istituzioni religiose in Italia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Gatti selvatici in Italia: quanti sono e dove vivono secondo gli ultimi dati; Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia); Quanti sono e da dove arrivano gli stranieri che visitano il Friuli Venezia Giulia; Concorso Regione Sicilia Funzionari da 79 posti: Graduatoria finale Codice COGE e aggiornamenti.

Quanti sono davvero e dove vivono i musulmani d'ItaliaIl loro numero è in costante aumento da 30 anni, anche per effetto delle nuove ondate migratorie, mentre la fede islamica cresce anche tra gli italiani, soprattutto tra le seconde generazioni. Ma il ... today.it

Emilia-Romagna, quanti sono gli stranieri residenti e dove vivono? «È la regione italiana con la percentuale più alta»Un neonato su cinque in Emilia-Romagna è di origine straniera. Si tratta del 21% sul totale, mentre a livello nazionale la media è del 13,5%. Negli ultimi 20 anni nella nostra regione i bambini nati ... corrieredibologna.corriere.it

Quanti sono in attesa del primo appuntamento speciale di #IoSonoFarah, in onda stasera su Canale 5 Fateci sentire tutto il vostro entusiasmo per Demet e Engin! - facebook.com facebook

Quanti sono in Italia i pazienti che oggi sono in attesa di un trapianto d’organo 8.550 secondo la banca dati del Ministero della Salute, ci cui la gran parte (6.229) aspettano un nuovo rene. x.com