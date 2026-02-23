Quante calorie consumi? Da Harvard un nuovo misuratore per lo smartphone basato sull’IA

Una ricerca di Harvard ha portato allo sviluppo di un nuovo misuratore di calorie che si collega allo smartphone, causa l’obiettivo di aiutare le persone a monitorare meglio il proprio consumo energetico. Questo dispositivo, alimentato dall’intelligenza artificiale, registra con precisione le calorie bruciate durante l’attività quotidiana. La tecnologia punta a favorire uno stile di vita più attivo e consapevole, offrendo dati concreti per migliorare le abitudini alimentari e di movimento.

Da una parte, la diminuzione dell'introito energetico. Dall'altra un maggior consumo, grazie all'attività fisica. Il corpo umano, sia pure se con tante variabili soggettive, vive il percorso di riequilibrio del proprio peso in caso di eccesso ponderale sulla scorta di questi due elementi. Ovviamente, sul fronte della valutazione dei risultati di un regime fatto di dieta ed attività fisica, occorre individuare sistemi di misurazione efficaci che possano dire davvero quanto accade. Ed è proprio su questo aspetto che si è concentrata la ricerca di un gruppo di studiosi dell'Università di Harvard, presentata su Communications Engineering.

