quando si terranno i nuovi colloqui tra ucraina e russia

Kirill Budanov, capo di gabinetto di Zelensky, annuncia che questa settimana si terranno nuovi colloqui tra Ucraina e Russia, con incontri possibili già giovedì 26 o venerdì 27 febbraio. La notizia arriva dopo mesi di negoziati difficili e segnali di apertura da entrambe le parti. Le discussioni mirano a trovare una soluzione al conflitto che dura da oltre un anno. Le date esatte devono ancora essere confermate dalle parti coinvolte.

Kirill Budanov, capo di gabinetto di Volodymyr Zelensky, ha annunciato che entro questa settimana potrebbe avere luogo un nuovo ciclo di colloqui volti a porre fine alla guerra in Ucraina, indicando come possibili date giovedì 26 e venerdì 27 febbraio. «Siamo attualmente in fase di preparazione. È una questione di protocollo: quando, chi verrà e così via. Tutte e tre le parti devono essere d’accordo su questo. Anzi quattro parti, incluso chi ospita», ha detto Budanov. Le parti in causa sono l’Ucraina e la Russia, ovviamente, a cui si aggiungono gli Stati Uniti e la Svizzera, che dovrebbe ospitare ancora i colloqui a Ginevra. 🔗 Leggi su Lettera43.it

