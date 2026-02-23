quando si terranno i nuovi colloqui tra ucraina e russia

Kirill Budanov, capo di gabinetto di Zelensky, annuncia che questa settimana si terranno nuovi colloqui tra Ucraina e Russia, con incontri possibili già giovedì 26 o venerdì 27 febbraio. La notizia arriva dopo mesi di negoziati difficili e segnali di apertura da entrambe le parti. Le discussioni mirano a trovare una soluzione al conflitto che dura da oltre un anno. Le date esatte devono ancora essere confermate dalle parti coinvolte.

Kirill Budanov, capo di gabinetto di Volodymyr Zelensky, ha annunciato che entro questa settimana potrebbe avere luogo un nuovo ciclo di colloqui volti a porre fine alla guerra in Ucraina, indicando come possibili date giovedì 26 e venerdì 27 febbraio. «Siamo attualmente in fase di preparazione. È una questione di protocollo: quando, chi verrà e così via. Tutte e tre le parti devono essere d’accordo su questo. Anzi quattro parti, incluso chi ospita», ha detto Budanov. Le parti in causa sono l’Ucraina e la Russia, ovviamente, a cui si aggiungono gli Stati Uniti e la Svizzera, che dovrebbe ospitare ancora i colloqui a Ginevra. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Ucraina, nuovi colloqui a Berlino: pressing Usa sul Donbass alla RussiaNuovi colloqui a Berlino si concentrano sul piano di pace per l'Ucraina, con un particolare focus sul Donbass.

Ucraina, Russia annuncia nuovi colloqui: “Ma nessun incontro Putin-Trump”La Russia ha annunciato un nuovo ciclo di colloqui sulla crisi in Ucraina, previsto per la prossima settimana.

I russi scappano dalla Crimea mentre l'Ucraina si vendica

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - Ultime notizie, orari e risultati; Elezioni 2026 in provincia di Frosinone: ecco quando si vota e tutti i comuni coinvolti; Ti stai già chiedendo quando si terranno le prossime Olimpiadi? Ti abbiamo capito; Elezioni comunali, quando e dove si vota nel 2026.

Quando e dove si faranno le Olimpiadi Invernali 2030? Date e localitàPer la quarta volta nella storia sarà la Francia ad ospitare le Olimpiadi Invernali: dopo le edizioni di Chamonix 1924, Grenoble 1968 ed Albertville 1992, ... oasport.it

Quando ci saranno i sorteggi dei playoff di Champions League: le date degli spareggiCon l'eliminazione del Napoli si è chiusa la fase a campionato della Champions League 2025-2026. Tre squadre italiane vanno a giocare i playoff: l'Inter, la Juventus e l'Atalanta. I nerazzurri di ... fanpage.it

Gli ultimi attacchi nei combattimenti tra le due parti precedono una nuova fase di colloqui tra gli inviati della Russia e dell'Ucraina, promossi dagli Stati Uniti, che si terranno martedì e mercoledì a Ginevra. - facebook.com facebook

Il prossimo 24 febbraio alle 17:30 si terrà al Centro Studi Americani l’evento “Kiev/Europa/Occidente: quattro anni dopo” in occasione del quarto anniversario dell’inizio del conflitto in Ucraina. RSVP: [email protected] centrostudiamericani.org/event/kiev-eur… x.com