Quando l’amore non basta | The Long Game di Rachel Reid e il prezzo del silenzio

Il romanzo “The Long Game” di Rachel Reid affronta il peso di dieci anni di segreti che logorano un amore intenso. La causa deriva dalla necessità di nascondere la propria relazione tra due stelle dell’hockey, che devono fare i conti con il timore di perdere tutto. Reid narra con sincerità le sfide di un amore nascosto, mettendo in evidenza come il silenzio possa influenzare profondamente le vite di chi si ama. La storia si sviluppa tra tensioni e scelte difficili.

Dieci anni di segreti possono logorare anche l’amore più intenso. “The Long Game” di Rachel Reid, sesto capitolo della serie Game Changers pubblicato da Carina Press nel 2022, r iprende la storia di Shane Hollander e Ilya Rozanov là dove “Heated Rivalry” l’aveva lasciata: con due stelle dell’hockey professionistico innamorati ma nascosti al mondo. Dieci anni sono trascorsi dal loro primo incontro, sette passati tra incontri clandestini e tre in una relazione ufficialmente impegnata ma rigorosamente segreta. Il romanzo esplora con profondità inedita quanto possa pesare il silenzio forzato su una coppia, trasformando quello che dovrebbe essere un legame di gioia in una fonte costante di ansia e isolamento. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

