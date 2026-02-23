Quando Cortina si ritrovava attorno alla tavola di Rachele
Una vecchia fotografia mostra Cortina d’Ampezzo, scena di un pranzo tra amici, causato dal desiderio di condividere momenti semplici. La foto ritrae persone sorridenti sedute attorno a un tavolo rustico, con piatti tradizionali e un’atmosfera calda e spontanea. Quel giorno, la comunità si riuniva per celebrare la vita di tutti i giorni, lontano dai riflettori e dai grandi eventi. Questa immagine svela un lato autentico di Cortina, meno conosciuto e più vicino alle sue radici.
C’è una Cortina d’Ampezzo che non compare nelle cartoline e nemmeno nei rendering dei Giochi Olimpici appena terminati. È una Cortina domestica, fatta di stufe accese e tavoli apparecchiati, che nel Novecento ha funzionato da crocevia culturale senza bisogno di festival. Al centro, una donna: Rachele Padovan. Nata nel 1916 e scomparsa nel 1999, trasformò la propria casa in una sorta di ristorante privato ante litteram, dove la cucina ampezzana diventava pretesto e collante per discussioni letterarie, amicizie, talvolta scontri. Attorno al suo focolare sono passati nomi che oggi riempiono bibliografie e teatri: Andrea Zanzotto, Dino Buzzati, Giovanni Comisso, Ernest Hemingway, Goffredo Parise, Neri Pozza, Filippo de Pisis, Franco Zeffirelli, Vittorio Gassman. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
