Qualiano in lutto Luciano trovato morto sotto metri di neve | Ora si faccia chiarezza sui soccorsi

Luciano Capasso, 25enne di Qualiano, è stato trovato senza vita sotto una coltre di neve sulle montagne di Saint Moritz. La causa sembra essere un’escursione improvvisata che ha causato il suo dispersamento. Le ricerche, attivate immediatamente dopo la sua scomparsa, sono durate diversi giorni e hanno coinvolto squadre di soccorso. La famiglia chiede ora risposte sulla tempestività degli interventi di soccorso e sui motivi del ritardo. La comunità si stringe al dolore per questa tragedia.

Ritrovato senza vita alle 12 di domenica Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano disperso sulle montagne di Saint Moritz durante un’escursione nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio. Il corpo del giovane è stato individuato ai piedi del Piz Palü, nel territorio di Pontresina, dopo quattro giorni di ricerche ostacolate dal maltempo. Due elicotteri del soccorso alpino svizzero sono decollati alle 10, approfittando di una finestra di bel tempo dopo la tormenta di neve che per giorni aveva reso inaccessibile l’area del massiccio del Bernina. In circa due ore, seguendo le coordinate del GPS che Luciano aveva ancora con sé, i soccorritori hanno localizzato il punto e, con le sonde da valanga, raggiunto il corpo del 25enne, sepolto sotto la neve. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Luciano Capasso trovato morto a Saint Moritz: la bufera, i dubbi sui soccorsi e il dolore della famigliaLuciano Capasso è stato trovato morto a Saint Moritz dopo cinque giorni di ricerche intense.

Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano trovato morto a St MoritzLuciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è stato ritrovato senza vita nelle montagne di Saint Moritz dopo essere scomparso cinque giorni fa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sankt Moritz, trovato senza vita Luciano Capasso disperso sulle montagne; Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano trovato morto a St Moritz; Luciano Capasso ritrovato senza vita: il 25enne era scomparso durante un'escursione in Svizzera; Qualiano, la paura per Luciano disperso in Svizzera: 'Aiuto, c'è poco tempo'.

Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano trovato morto a St MoritzÈ stato trovato, ma senza vita, il 25enne di Qualiano Luciano Capasso, disperso da cinque giorni nelle montagne svizzere di Saint Moritz. A darne notizia sono la mamma, Raffaella Grande, ... ilmattino.it

Qualiano in ansia per Luciano Capasso, del giovane non si hanno tracce da più di 24 oreIl giovane, che lavora presso il Badrutt's Palace Hotel della rinomata cittadina svizzera, si era concesso qualche ora di relax durante il suo giorno libero dal lavoro ma da allora se ne sono perse le ... internapoli.it

Trovato senza vita a St. Moritz il 25enne Luciano Capasso: lutto a Qualiano (Na). È stato ritrovato senza vita il 25enne di origini partenopee scomparso dal 16 febbraio durante un’escursione in solitaria sulle montagne. Il giovane, con un trascorso da mili - facebook.com facebook