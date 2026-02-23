Qualcuno deve essere licenziato la minaccia della presidente del CIO alla fine delle Olimpiadi

Kirsty Coventry, presidente del CIO, ha dichiarato che qualcuno deve essere licenziato dopo aver perso la pazienza durante la conferenza stampa delle Olimpiadi di Milano Cortina. La sua reazione è nata da alcune domande scomode che l’hanno messa in imbarazzo davanti ai giornalisti. La sua frase ha attirato l’attenzione e ha suscitato molte interpretazioni tra gli addetti ai lavori. La discussione sulla gestione degli eventi olimpici continua a far discutere.

La presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry è sbottata durante la conferenza stampa tenuta alla fine delle Olimpiadi di Milano Cortina, dopo essersi trovata in grande imbarazzo a causa di alcune domande.