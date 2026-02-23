Qualche ora in relax in compagnia di persone sconosciute | pizza tra single da Al fresco bistrot

Una serata di relax si è trasformata in un’occasione di socializzazione quando un gruppo di single ha deciso di condividere una pizza in un bistrot di quartiere. La causa è stata la voglia di staccare dalla routine e incontrare nuove persone. Tra chiacchiere e risate, i partecipanti hanno approfittato dell’atmosfera tranquilla per conoscersi meglio. La serata ha attirato chi cercava un modo semplice per trascorrere alcune ore in compagnia.

Un sabato sera in compagnia di persone che hanno voglia di conoscersi e di trascorrere qualche ora in relax, lontano dallo stress. Il 7 marzo da Al fresco bistrot pizza tra single. Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo ad Anthony. Il locale non è l'organizzatore dell'evento, ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome dell'organizzatore, Oj Eventi Single. Il ritrovo è previsto alle ore 20:15, da Al Fresco giardino, pizza e bistrot, un locale immerso in un suggestivo spazio verde nel cuore di Palermo. Qui potrai respirare un’atmosfera rilassata e accogliente, tra luci soffuse, arredi naturali e un giardino che rende ogni momento ancora più piacevole. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

