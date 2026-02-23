Putin e Zelensky | scontri a distanza su guerra e futuro dell’Ucraina

La guerra in Ucraina ha portato a scontri diretti tra Putin e Zelensky, che si scambiano accuse sulla gestione del conflitto. Putin sostiene che l’Occidente alimenta le tensioni, mentre Zelensky chiede più supporto internazionale. Entrambi rinviano le responsabilità, evidenziando divergenze profonde sul futuro del Paese. Le loro dichiarazioni mostrano come le posizioni restino distanti, alimentando un acceso scambio di accuse pubbliche. Restano in attesa di eventuali proposte di mediazione.

Le posizioni contrapposte: cosa dicono i protagonisti. La guerra in Ucraina continua a dividere le opinioni, con due visioni diametralmente opposte che emergono dalle parole dei suoi principali protagonisti. Il presidente russo Vladimir Putin vede il conflitto come una lotta necessaria per il futuro della Russia, un impegno che definisce come una battaglia per la giustizia e l’indipendenza. Dall’altro lato, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa Putin di aver scatenato una terza guerra mondiale, sottolineando la necessità urgente di fermare l’aggressione russa per proteggere non solo l’Ucraina, ma l’intero mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Bruxelles oggi l’atteso vertice dei ministri degli Esteri dell’Ue con focus sulla guerra in Ucraina e i dazi di Trump: Kallas pessimista su nuove sanzioni a Mosca mentre Zelensky aizza gli alleati: “Svegliatevi, Putin ha già avviato la terza guerra mondiale”Kallas ha espresso scetticismo sulle nuove sanzioni contro Mosca, mentre Zelensky ha chiamato gli alleati a reagire, accusando Putin di aver già avviato la terza guerra mondiale.

Guerra Ucraina, Sasso (Futuro Nazionale): "Invio armi aiuta solo Zelensky, prolungando la guerra" – Il videoIl senatore di Futuro Nazionale, Sasso, torna a criticare l’invio di armi in Ucraina.

Putin rovescerà Zelensky La diretta con Peter Gomez e Alessandro Orsini

