Pusher ucciso a Rogoredo Pisani | Cinturrino è un delinquente L’ammissione dei colleghi | Ci minacciava temevamo potesse spararci

Un pusher è stato ucciso a Rogoredo, e Pisani lo definisce un delinquente. I colleghi confermano di averlo temuto, poiché li minacciava e poteva sparare. La vittima aveva una reputazione difficile tra chi conosceva le sue azioni. La polizia indaga sul motivo dell’agguato che ha portato alla morte. La vicenda si svolge in un quartiere segnato da tensioni e violenze di strada. I dettagli sulla dinamica sono ancora in fase di ricostruzione.

Milano, 23 febbraio 2026 – "La polizia di Stato ha operato l'arresto di un ex appartenente della polizia di Stato, anzi lo definirei un delinquente e penso che questa sia l'immagine sana del nostro modo di operare. Abbiamo la necessità di essere un punto di riferimento per la nostra collettività”. Anche Vittorio Pisani, capo della polizia, ha scaricato l’ormai ex assistente capo Carmelo Cinturrino arrestato oggi con l’accusa di aver ammazzato, lo scorso mese, il 28enne Abderrahim Mansouri a Rogoredo. Poliziotto indagato per l’omicidio di Rogoredo, spuntano dubbi su un arresto eseguito del 2024 " Attendiamo l'esito e il completamento delle indagini che anzi, dobbiamo con molta franchezza dire che sono state ricostruite molto velocemente grazie a una sinergica fiducia della magistratura e collaborazione con la squadra mobile di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Pusher ucciso a Rogoredo, il poliziotto avrebbe mentito: le deposizioni dei colleghiCarmelo Cinturrino, assistente capo di polizia, ha ucciso Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo a Milano, e le sue dichiarazioni sono state smentite dai colleghi.

Pusher ucciso a Rogoredo, l’agente Cinturrino fermato per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo il 26 gennaio, causa di un intervento di polizia sotto accusa.

