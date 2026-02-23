Il poliziotto Carmelo Cinturrino è stato arrestato dopo un omicidio avvenuto a Rogoredo, dove un giovane di 28 anni è stato colpito a morte. La causa dell’intervento sarebbe legata a una lite in strada, che ha portato all’uso eccessivo della forza. Testimoni riferiscono di aver visto il momento dello scontro e di aver riconosciuto alcune delle persone coinvolte. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

È stato fermato Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell’omicidio del 28enne Abderrahim Mansouri. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: è accusato di omicidio volontario Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo, causa il suo atteggiamento aggressivo durante un’operazione di polizia.

Pusher ucciso a Rogoredo, il poliziotto Cinturrino fermato per omicidio volontario. «L'arma messa dopo accanto alla vittima» Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo, perché un poliziotto ha sparato e l’ha colpito.

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Il pusher ucciso a Rogoredo, i poliziotti interrogati rafforzano l'ipotesi di omicidio; Pusher ucciso a Rogoredo, l’ombra della messinscena: la pistola che non c’era e l’allarme in ritardo; Rogoredo, il pusher ucciso da Cinturrino con un solo colpo alla tempia. L'ipotesi della pistola finta messa in scena e le frasi dell'altro agente: Fui mandato da lui a prendere uno zaino; Pusher ucciso, due Dna sulla pistola a salve sequestrata nel boschetto di Rogoredo.

Ucciso dal poliziotto a Rogoredo, fermato l’agente Carmelo Cinturrino: La pistola è stata messa dopo accanto a MansouriMolti indizi convergenti, arrivati finanche dalle dichiarazioni dei colleghi che erano con lui sulle scena del crimine. E poi quelle impronte digitali mancanti sulla pistola che Abderrahim Mansouri, u ... ilfattoquotidiano.it

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto che ha sparato a MansouriLa Polizia, su richiesta della Procura di Milano, ha fermato Carmelo Cinturrino, l'assistente capo del commissariato Mecenate con l'accusa di omicidio volontario per aver sparato e ucciso il pusher ... adnkronos.com

Il poliziotto Carmelo Cinturrino è stato fermato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso a Rogoredo il 26 gennaio 2026. L'assistente capo del commissario Mecenate, 42 anni, è accusato di aver ucciso volontariamente il pusher 28enne di origin x.com

la Repubblica. . Il poliziotto Carmelo Cinturrino è stato fermato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso a Rogoredo il 26 gennaio 2026. L'assistente capo del commissario Mecenate, 42 anni, è accusato di aver ucciso volontariamente il pusher - facebook.com facebook