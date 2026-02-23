Pulsoni rilancia la Bocciofila | obiettivi sfide e futuro paraolimpico

Enrico Pulsoni prende il comando della Bocciofila Sambenedettese dopo l’elezione avvenuta durante l’assemblea di sabato, motivata dall’esigenza di rinnovare il team e migliorare le strutture. La sua nomina riflette la volontà di rafforzare il settore e attrarre nuovi appassionati, con un occhio alle prossime competizioni paraolimpiche. Pulsoni si impegna a sostenere i giovani e a sviluppare programmi per ampliare la partecipazione. La società si prepara a nuove sfide e progetti futuri.

Enrico Pulsoni guida la Bocciofila Sambenedettese: obiettivi ambiziosi e sfide all’orizzonte San Benedetto del Tronto, 23 febbraio 2026 – Enrico Pulsoni è il nuovo presidente della Bocciofila Sambenedettese, eletto all’unanimità durante l’assemblea societaria di sabato scorso. L’appassionato di bocce e della Sambenedettese Calcio subentra a Silvano Evangelisti, dimessosi dopo cinque anni di presidenza a causa di contrasti con l’amministrazione comunale e impegni lavorativi. Il nuovo direttivo, composto da undici consiglieri, punta a rilanciare la struttura e rafforzare il ruolo sociale dell’associazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu Scherma italiana: Torino celebra successi e rilancia la disciplina verso nuove sfide e un futuro più competitivo.Torino ha festeggiato un giorno di grandi risultati nel mondo della scherma. Mosca rilancia il negoziato con Washington ma minaccia l’Ue: “I peacekeeper saranno obiettivi legittimi”Mosca ha riaffermato la volontà di riprendere il negoziato con Washington, mentre avverte l’Unione Europea sui rischi di escalation, dichiarando che i peacekeeper potrebbero diventare obiettivi legittimi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Open che rilancia frasi della Kallas. Siamo al top x.com