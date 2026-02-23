Puglia autostrada | chiusure notturne da stasera Lavori

L’autostrada è stata chiusa nottetempo per lavori di ispezione delle barriere di sicurezza. La decisione deriva dalla necessità di verificare lo stato delle barriere lungo i tratti di Bologna-Taranto e Napoli-Canosa. Le chiusure temporanee interessano la A14 tra Molfetta e Bitonto, con blocchi in entrambe le direzioni. La misura si rende necessaria per garantire la sicurezza stradale. La riapertura è prevista alle prime luci dell’alba.

Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade: Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 23 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 24 FEBBRAIO Sulla A14 Bologna-Taranto: -sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto, in entrambe le direzioni. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Bari: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP112 Molfetta-Terlizzi, SS16 Adriatica, SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto e rientrare in A14 alla stazione di Bitonto; verso Pescara: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bitonto, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Giovinazzo, SS16 Adriatica in direzione Foggia, SP112 Molfetta-Terlizzi verso Terlizzi e rientrare in A14 alla stazione di Molfetta. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

