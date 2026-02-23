Puglia archeo trekking | la costa dei pastori – costa ripagnola

La giornata di domenica ha portato un grande afflusso di appassionati di escursionismo sulla costa di Polignano a Mare, attirando visitatori tra sentieri nascosti e paesaggi mozzafiato. L’obiettivo era esplorare le calette segrete, grotte abitate fin dal Paleolitico e vegetazione mediterranea, come ginepro e lentisco. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti, desiderosi di scoprire le meraviglie di questa area sconosciuta. La passeggiata si è conclusa con un panorama suggestivo sulla costa.

Domenica 01 marzo – Puglia Archeo Trekking: La costa dei pastori – Costa Ripagnola Unisciti a noi per un'escursione tra i sentieri e le meraviglie nascoste della costa di Polignano a Mare! Scopriremo calette incantevoli, grotte abitate fin dal Paleolitico, macchie di ginepro e lentisco, trulli sparsi nel paesaggio e tanti altri tesori naturali e archeologici.Punto d'incontro: Cala FetenteOra: 10:30 (raduno ore 10:15 per iscrizione e briefing)Costo: 15 € (gratuito per i minori accompagnati)Dettagli escursione:Trekking turistico di circa 6 km, durata 3 orePercorso facile con alcuni passaggi su scogliera e ciottolameAbbigliamento consigliato: scarpe da trekking o ginnastica robuste, vestiario a strati, k-way, guanti da ferramenta; portare snack e almeno 75 cl di acqua a testaBambini: ammessi dai 10 anni in suPrenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 indicando cognome, numero partecipanti e contatto telefonico