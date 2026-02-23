PUC a rischio | amministratore sotto accusa consiglieri chiedono
Luciano Farro, amministratore della Paistom, è al centro di accuse per aver influenzato pesantemente il Piano Urbanistico Comunale di Capaccio Paestum. I consiglieri comunali denunciano pressioni e interferenze che rischiano di compromettere la trasparenza del processo decisionale. La vicenda solleva dubbi sulla gestione delle risorse e sul rispetto delle procedure pubbliche. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti e i rappresentanti locali.
Perché questa polemica è un campanello d’allarme per la democrazia locale. A Capaccio Paestum, i consiglieri comunali denunciano gravi interferenze sul Piano Urbanistico Comunale da parte dell’amministratore della Paistom, Luciano Farro. La tensione è alle stelle dopo le sue dichiarazioni durante la trasmissione Cortina di Farro su Stile TV, dove ha discusso apertamente del PUC, un documento che delinea il futuro urbanistico ed economico della città. I consiglieri Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastandrea, Angelo Quaglia, Gianmarco Scairati ed Eustachio Voza chiedono al sindaco di rimuoverlo immediatamente per evitare condizionamenti politici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Capaccio Paestum, i consiglieri comunali: “Gravissime interferenze sul PUC, l’amministratore della Paistom travalica il suo ruolo"I consiglieri comunali di Capaccio Paestum accusano l’amministratore di Paistom di interferire pesantemente sul PUC, travalicando le sue competenze.
Cassino, sicurezza sotto i riflettori: i consiglieri chiedono interventi e Ottaviani scende in città (video)I consiglieri di opposizione a Cassino hanno deciso di fare chiaramente sentire la loro voce.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Economia e gestione del rischio: gli studenti di 4^ Scientifico Quadriennale, a fine gennaio, durante le ore di Economia e Diritto, hanno incontrato Michele Pasinetti, broker di assicurazioni e amministratore delegato di ASB Broker, sister company di Schinasi In - facebook.com facebook
Questo è il rischio che si corre oggi in Italia a esercitare la professione di amministratore di condominio. #categoria #sicurezza #professione #condominio #amministratoredicondominio #oggicondominio facebook.com/share/184iXszB… x.com