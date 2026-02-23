PUC a rischio | amministratore sotto accusa consiglieri chiedono

Luciano Farro, amministratore della Paistom, è al centro di accuse per aver influenzato pesantemente il Piano Urbanistico Comunale di Capaccio Paestum. I consiglieri comunali denunciano pressioni e interferenze che rischiano di compromettere la trasparenza del processo decisionale. La vicenda solleva dubbi sulla gestione delle risorse e sul rispetto delle procedure pubbliche. La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti e i rappresentanti locali.