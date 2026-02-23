Psiche in serie | focus sulla saga di Harry Potter

Il successo di Harry Potter ha spinto molti appassionati a esplorare le tematiche della psiche dei personaggi. Questo ha portato alla creazione di un ciclo di incontri mensili, come quello di sabato 28 febbraio alle 17 alla Biblioteca comunale del Palacultura. L’evento, organizzato dall’Associazione Amici della Biblioteca Tommaso Cannizzaro, invita i partecipanti a riflettere sui misteri interiori nascosti tra le pagine della saga. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Sabato 28 febbraio alle ore 17, alla Biblioteca comunale del Palacultura (primo piano), avrà inizio l'appuntamento mensile "Psiche in serie" a cura dell'Associaizone Amici della Biblioteca Tommaso Cannizzaro (APS). Ad ogni incontro si esploreranno i temi caldi della società, utilizzando libri e serie TV come veicoli di analisi e introspezione. L'incontro di questo mese si focalizzerà sulla saga di Harry Potter come laboratorio per mappare e scorporare i momenti di stasi nella nostra vita e ci avvarremo della preziosa collaborazione della dott.ssa Maria Pagano, specialista in psicologia che ha recentemente conseguito il dottorato di ricerca con una tesi focalizzata proprio sul mondo degli adolescenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

