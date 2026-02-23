Provinciali ben cinque liste in corsa | tutti i nomi

Il termine per la presentazione delle liste è scaduto alle 12, creando una corsa con cinque gruppi diversi. La causa è stata il bisogno di aggiornare la rappresentanza nel Consiglio Provinciale di Avellino, che ha portato alla presentazione di candidati provenienti da settori differenti. Ogni lista ha portato in campo nuovi nomi, pronti a sfidarsi nelle elezioni imminenti. La giornata si è conclusa con un totale di cinque liste ufficializzate.

Tempo di lettura: 3 minuti Alle ore 12 di oggi si sono chiusi ufficialmente i termini per la presentazione delle liste in vista del rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino. Alla scadenza, sono cinque le proposte depositate, delineando un quadro politico articolato e tutt'altro che scontato per l'assetto futuro dell'ente di Palazzo Caracciolo. "HIrpinia Libera" (centrodestra) Cinthya (detta Cinzia) Andreottola – Consigliere Comunale di Zungoli. Marisa Catino – Consigliere Comunale di San Mango sul Calore. Americo D'Onofrio – Consigliere Comunale di Gesualdo. Domenico (detto Mimmo) Landi – Consigliere Comunale di Atripalda.