Provincia di Avellino in corso l’attività di esame delle liste e delle candidature

L’ufficio elettorale della provincia di Avellino ha ricevuto cinque liste con le candidature per il prossimo Consiglio Provinciale. La presentazione delle liste si è svolta oggi, lunedì 23 febbraio 2026, con l’obiettivo di completare l’iter prima delle scadenze ufficiali. I candidati sono in attesa di verificare i requisiti e di entrare nel dettaglio delle candidature. La procedura continuerà nelle prossime ore, mentre si aspetta il via libera definitivo.

Nella giornata di oggi, lunedì 23 Febbraio 2026, presso l'Ufficio Elettorale della Provincia sono state presentate cinque liste per l'elezione dei dodici componenti del Consiglio Provinciale. In ordine di presentazione: Proposta Civica per l'IrpiniaHirpinia LiberaAvanti per l'IrpiniaPartito.