Protesta a Milano | Trump bersagliato con medaglia olimpica

Un flashmob ha preso di mira Donald Trump, simbolo di un’azione collettiva contro le sue politiche. La protesta si è svolta questa mattina davanti al consolato americano in piazza Stati Uniti d’America, coinvolgendo molti giovani che hanno distribuito medaglie olimpiche simboliche. Le persone presenti hanno urlato slogan e mostrato cartelli per attirare l’attenzione sulla loro posizione. La manifestazione è durata circa mezz’ora, prima di disperdersi pacificamente.

Piazza Stati Uniti d’America, teatro di una protesta simbolica. Milano si è svegliata con un flashmob di protesta contro Donald Trump, organizzato dal centro sociale Cantiere davanti al consolato americano in piazza Stati Uniti d’America. La manifestazione, avvenuta domenica 22 febbraio, coincideva con la finale di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, vinta dagli Stati Uniti. Il collettivo ha esposto striscioni con accuse pesanti contro Trump, definito stupratore, nazista e pedofilo, e un cartonato con la sua immagine e la scritta Fascist. La scelta del luogo non è casuale: piazza Stati Uniti d’America è un punto nevralgico della città, e la manifestazione ha attirato l’attenzione dei passanti e dei media locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Argomenti discussi: Trump a Milano per l'hockey? Centri sociali: Scenderemo in piazza, non è il benvenuto; Donald Trump a Milano? I centri sociali sono pronti a scendere in piazza: Non è il benvenuto; Usa-Canada, la finale più incandescente dei Giochi: Trump vuole l’oro, ma non sarà a Milano; Centri sociali in piazza se Trump viene a Milano.

Usa-Canada, la finale più incandescente: Trump vuole l’oro, è atteso a Milano. Si prepara la protesta di piazzaLa finale più attesa, la rivalità più antica, il contesto più incandescente. Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 l’oro dell’hockey su ghiaccio maschile sarà assegnato nella grande classica ... ilfattoquotidiano.it

Donald Trump ci ripensa: improbabile la sua presenza a Milano per la finale di hockeyDifficilmente Donald Trump sarà a Milano per la finale olimpica di hockey Usa-Canada. Ecco perché probabilmente il Presidente USA non verrà in italia. gazzetta.it

