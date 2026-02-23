Pronostico Inter-Bodø Glimt | ai nerazzurri serve una rimonta che manca dal 2019

L’Inter affronta il BodøGlimt in una partita decisiva per qualificarsi agli ottavi di Champions League, dopo aver perso l’andata. La causa della sfida è il risultato dell’andata, che ha complicato il cammino dei nerazzurri. La squadra di Inzaghi ha bisogno di una vittoria per rimanere in corsa, una situazione che non si verificava dal 2019. La partita si gioca martedì alle 21:00, con i tifosi pronti a sostenere i loro.

Inter-BodøGlimt è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. A Bodo non si passa. O perlomeno non lo si fa facilmente: anche l’ Inter, come in passato avevano fatto squadre del calibro di Spurs e Manchester City – o la stessa Juventus, che al circolo polare artico ha vinto con grande sofferenza – ha sperimentato sulla propria pelle quanto sia difficile giocare sul sintetico norvegese, a temperature proibitive e soprattutto contro un avversario organizzato, che gioca a memoria e che tra le mura amiche non teme praticamente nessuno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Bodø/Glimt-Inter: quante trappole nel gelo norvegeseIl match tra BodøGlimt e Inter si svolge mercoledì alle 21:00, perché il club norvegese ha ottenuto l'accesso agli spareggi dopo aver vinto il campionato nazionale.

Inter-Bodo Glimt, cosa serve ai nerazzurri per gli ottavi di Champions League: le combinazioniL’Inter ha bisogno di vincere contro il Bodo Glimt per mantenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League.

