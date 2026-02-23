Pronostico Atletico Madrid-Club Brugge | al Metropolitano è un’altra storia

L'incontro tra Atletico Madrid e Club Brugge si verifica perché le due squadre si sfidano per il ritorno degli spareggi di Champions League. La partita si svolge al Metropolitano e rappresenta un passaggio decisivo per la qualificazione agli ottavi. Le squadre si preparano intensamente, con le tifoserie che aspettano una sfida combattuta. La partita inizia martedì alle 18:45, con molti occhi puntati sulla strategia di entrambe le formazioni.

Atletico Madrid-Club Brugge è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. I precedenti, in qualche modo, avevano messo in guardia i tifosi dell’ Atletico Madrid. Sì, perché se il Jan Breydel Stadion in passato si era rivelato un luogo ostile per i Colchoneros un motivo doveva pur esserci. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Fatto sta che all’andata del playoff di accesso agli ottavi di Champions League la squadra del “Cholo” Simeone si è fatta riacciuffare per ben due volte da un ostinato Club Brugge, ansioso di dimostrare di non essere arrivato a questo punto della competizione per puro caso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Club Brugge-Atletico Madrid: i Colchoneros devono sfatare un tabù

Club Brugge-Atletico Madrid streaming gratis? Dove vedere i playoff di Champions

Pronostico Atlético Madrid vs Club Brugge KV – 24 Febbraio 2026
La sfida di UEFA Champions League tra Atlético Madrid e Club Brugge KV si giocherà il 24 Febbraio 2026 alle 18:45 al suggestivo Metropolitano Stadio.

Pronostico Club Brugge-Atletico Madrid: i Colchoneros devono sfatare un tabù
Club Brugge-Atletico Madrid è uno spareggio di accesso agli ottavi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, pronostico.

