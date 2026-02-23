promuovere la costa e il mare passa attraverso la salvaguardia

Il Network G20Spiagge ha deciso di rafforzare la tutela delle coste e del mare, motivato dalla necessità di preservare le risorse naturali e rispondere alle crescenti pressioni turistiche. La strategia si concentra sulla gestione ambientale delle spiagge e sulla riforma del demanio marittimo, per garantire uno sviluppo sostenibile. Questi interventi coinvolgono direttamente le comunità locali e le imprese che operano nel settore. La sfida resta quella di conciliare tutela e sviluppo.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Network G20Spiagge rafforza la propria azione anche nel 2026 su due fronti strategici per il futuro delle comunità marine: la gestione ambientale delle coste e la riforma del demanio marittimo. Nei recenti focus tematici, che hanno visti riuniti sindaci, tecnici e stakeholder, la richiesta di fondo è di un maggiore coinvolgimento dei Comuni nei processi decisionali. "È necessario affrontare in modo strutturale le principali criticità ambientali che interessano le destinazioni costiere – afferma Elena Nappi, responsabile ambiente del G20Spiagge e prima cittadina di Castiglione della Pescaia - a partire dalla gestione dei rifiuti spiaggiati, oggi sostenuta quasi esclusivamente dai comuni costieri, nonostante l’origine spesso fluviale dei materiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Regione: aree di salvaguardia, passa la mozione. L'opposizione: «Ora celerità nelle procedure»Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità la mozione sulla perimetrazione delle aree di salvaguardia delle captazioni acquedottistiche.

Manifattura Sud. La rigenerazione passa attraverso il bandoSabato mattina il Comune di Lucca renderà pubblico il nuovo bando per chi vuole mettere le mani sull’ex Manifattura Sud.

ATPL Air Law Full Course Part 1 | Complete Ground School Training for Student Pilots

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Promuovere la costa e il mare passa attraverso la salvaguardia; Il fratino sta sparendo dalle nostre spiagge: il piccolo uccello che svela un disastro silenzioso; Riccione porta il suo nome oltre confine: alla Free di Monaco per promuovere la città e i suoi operatori turistici; Cinquanta incontri nelle biblioteche per promuovere la lettura e la conoscenza.

Costa Rica: vescovi alla presidente eletta Fernández, risanare divisioni e promuovere clima di dialogoLa Conferenza episcopale della Costa Rica, in una nota, esprime le sue rispettose felicitazioni Laura Fernández Delgado, presidente eletta della Repubblica, così come alle deputate e deputati eletti ... agensir.it

Fondamentale non solo la stabilizzazione della costa, ma anche promuovere campagne di educazione per sensibilizzare popolazione e visitatori - facebook.com facebook