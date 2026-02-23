promozione il gallo rimonta e sfiora il sorpasso nei minuti finali

Il Gallo ha pareggiato contro Felsina dopo aver recuperato uno svantaggio nel finale, a causa di un gol subito nel primo tempo. La squadra di casa ha spinto negli ultimi minuti, cercando con determinazione il pareggio. L’allenatore ha scelto di inserire un nuovo attaccante a pochi minuti dalla fine, ottenendo il risultato. La partita ha mostrato un forte impegno da parte di entrambe le formazioni, che hanno cercato il gol fino all’ultimo minuto.