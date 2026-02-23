Promozione Il Gallo rimonta e sfiora il sorpasso nei minuti finali
Il Gallo ha pareggiato contro Felsina dopo aver recuperato uno svantaggio nel finale, a causa di un gol subito nel primo tempo. La squadra di casa ha spinto negli ultimi minuti, cercando con determinazione il pareggio. L’allenatore ha scelto di inserire un nuovo attaccante a pochi minuti dalla fine, ottenendo il risultato. La partita ha mostrato un forte impegno da parte di entrambe le formazioni, che hanno cercato il gol fino all’ultimo minuto.
Gallo 1 Felsina 1 GALLO: Barbieri, Fratti, Tucci, Bertasi, Sorrentino, Coraini, Malservisi, Nyezhentsev, Cottone, Mangherini (17’ st Lupusor), Berto (42’ st Mezzadri). All.: Zambrini. FELSINA: Maiella, Ferriero, Mastellari, Marchesi, Greco (38’ st Fratti), Gamberini, Luccarini (42’ st Vallasciani), Grazia, Petrullo (11’ st Saleh), Betti (23’ st Chiriacò A.), Di Marcello (34’ st Marchi). Arbitro: Renzi di Imola. Reti: 11’ pt Betti (F), 22’ st Sorrentino (G). Note: ammoniti: Mangherini (G), Maiella (F), Mastellari (F), Greco (F), Di Marco (F). PAREGGIO COMBATTUTO per il Gallo, che impatta 1-1 contro il Felsina al termine di una gara dai due volti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
LIVE Italia-Grecia 7-10, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: siamo nei minuti finali, serve un’impresa per la rimonta del SettebelloSegui in tempo reale l’andamento della partita tra Italia e Grecia agli Europei di pallanuoto 2026.
Cataldi sigla il successo laziale con un penalty nei minuti finali contro il GenoaLa Lazio batte il Genoa 3-2 in una partita combattuta fino all'ultimo secondo.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’Ospedaletti non muore mai! Zito e Molinari firmano il pareggio in rimonta sul campo dell’Albingaunia; Calcio | L'Ospedaletti rimonta l'Albingaunia, la regola dei 7 punti mette a rischio i playoff per i bianconeri; Rimonta Epica: Gil Vicente Supera lo Sp. Braga e Conquista il 4° Posto in Liga.
Promozione. Il Gallo rimonta e sfiora il sorpasso nei minuti finaliGallo 1 Felsina 1 GALLO: Barbieri, Fratti, Tucci, Bertasi, Sorrentino, Coraini, Malservisi, Nyezhentsev, Cottone, Mangherini (17’ st Lupusor), Berto (42’ st Mezzadri). All.: ... msn.com
Promozione. Gallo in rimonta sul Felsina. Tre reti e una boccata d’ossigenoFELSINA: Maiella, Brunori (32’ st Vallasciani), Fratti, Marchesi, Ferriero (17’ st Petrullo), Mastellari, Grazia (15’ st Saleh), Gamberini, Conde (30’ st ... ilrestodelcarlino.it