promozione il gallo rimonta e sfiora il sorpasso nei minuti finali

Il Gallo ha pareggiato contro Felsina dopo aver recuperato uno svantaggio nel finale, a causa di un gol subito nel primo tempo. La squadra di casa ha spinto negli ultimi minuti, cercando con determinazione il pareggio. L’allenatore ha scelto di inserire un nuovo attaccante a pochi minuti dalla fine, ottenendo il risultato. La partita ha mostrato un forte impegno da parte di entrambe le formazioni, che hanno cercato il gol fino all’ultimo minuto.
Gallo 1 Felsina 1 GALLO: Barbieri, Fratti, Tucci, Bertasi, Sorrentino, Coraini, Malservisi, Nyezhentsev, Cottone, Mangherini (17’ st Lupusor), Berto (42’ st Mezzadri). All.: Zambrini. FELSINA: Maiella, Ferriero, Mastellari, Marchesi, Greco (38’ st Fratti), Gamberini, Luccarini (42’ st Vallasciani), Grazia, Petrullo (11’ st Saleh), Betti (23’ st Chiriacò A.), Di Marcello (34’ st Marchi). Arbitro: Renzi di Imola. Reti: 11’ pt Betti (F), 22’ st Sorrentino (G). Note: ammoniti: Mangherini (G), Maiella (F), Mastellari (F), Greco (F), Di Marco (F). PAREGGIO COMBATTUTO per il Gallo, che impatta 1-1 contro il Felsina al termine di una gara dai due volti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

